Ереван, , 15:59 — REGNUM Исполняющий обязанности министра обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян подал в отставку. Об этом 20 июля сообщает армянское агентство News. am со ссылкой на пресс-службу минобороны республики.

Вагаршак Арутюнян Photolure

По последним данным, место исполняющего обязанности министра обороны страны вместо Арутюняна должен будет занять заместитель начальника генерального штаба ВС Армении Аршак Карапетян.

Также указывается, что прошение об освобождении Вагаршака Арутюняна от занимаемой им должности уже поступило в администрацию президента Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в армянском минобороны сообщили, что обстановка на границе между Арменией и Азербайджаном остаётся напряжённой из-за продолжающихся обстрелов со стороны азербайджанских вооружённых сил.