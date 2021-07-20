Сантьяго, , 15:47 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера поздравил Педро Кастильо с победой на президентских выборах в Перу. Соответствующую запись чилийский лидер разместил в своём аккаунте в Twitter.

Себастьян Пиньера Prensa.presidencia.cl

«Несколько минут назад мы говорили по телефону с Педро Кастильо, избранным президентом Перу. Мы желаем ему успехов в его руководстве и обязуемся работать вместе, чтобы преодолеть пандемию, победить бедность и продвигаться к инклюзивному и устойчивому развитию на благо наших народов», — написал Пиньера.

Накануне избирком Перу объявил о победе Педро Кастильо на выборах президента страны.