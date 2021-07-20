20 июля 2021 | Время чтения 6 мин

Джейн Спай, , 17:24 — REGNUM Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что минимум 430 мигрантов незаконно пересекли Английский канал, чтобы пробраться в Соединенное Королевство. Это число стало новым рекордом. BBC сообщает, что группа из 50 человек, включая женщин и детей, прибыла к берегу графства Кент в одной шлюпке. С начала 2021 года таким образом на территорию Великобритании попало около 8 тысяч человек примерно на 345 лодках, в связи с чем в министерстве заявили, что будут приняты решительные шаги для решения недопустимой проблемы нелегальной миграции. Министр внутренних дел Прити Пател пообещала сделать пересечение канала «нежизнеспособным».

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Пользователи показали разное отношение к происходящему, а также к людям, которые незаконно пересекают границы, некоторые их поддерживают, некоторые обвиняют в нарушении законов.

«Франции они тоже не нужны. Многие говорят на английском, поэтому они думают найти работу тут. У некоторых здесь родственники есть. Они все отчаянны, иначе они бы не приезжали на неприятное побережье в шлюпках», — написал @TraceyNewbold3.

«Никакое из оправданий не позволяет им незаконно въезжать в страну. Они в безопасности во Франции, следовательно, не должны рисковать, пересекая канал», — ответил @RavePigeon.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

«Повторяю… они не нужны во Франции. Просьба об убежище не противозаконна. Никто не садится в шлюпку, если они не в крайней ситуации или за несколькими фунтами в качестве пособия», — прокомментировал @TraceyNewbold3.

«То есть мы должны принять их, потому что Франции они не нужны? Они садятся в шлюпку, потому что они понаслушались историй о том, что в Великобритании мостовые золотом покрывают. Где вы предлагаете им жить? Где вы предлагаете учиться их детям? Вы бы предпочли, чтобы ваш друг-британец остался без всего этого?» — спросил @RavePigeon.

«Мы все люди. Те, кто живут в благополучных странах, находятся в положении, когда они могут помочь тем, кто в бедности. Особенно когда наши продажи оружия способствуют их бездомности. Пател рада взять квалифицированных мигрантов, но им тоже нужны дома, школы и другое», — ответил @TraceyNewbold3.

«Квалифицированные мигранты платят налоги больше, чем большая часть населения британцев. Есть потолок зарплаты для квалифицированных мигрантов, они не могут приехать, если компания предлагает им низкую позицию. Квалифицированные мигранты также не имеют права на получение льгот», — написал @iamitrik.

«Все это касается и неквалифицированных мигрантов, и не все из них неквалифицированные в любом случае. Многие были на хороших должностях, пока их не терроризировали или не взорвали их дом. Проблема здесь в снобистских предубеждениях о беженцах», — написал @TraceyNewbold3.

В комментариях отметили, что в Великобритании не так уж и много мигрантов по сравнению с другими европейскими странами, а если проблема заключается только в нелегальном пересечении границы, то давно пора было придумать новый законный способ.

«Это число крошечное по сравнению с другими западными странами. Вам нужно принимать больше беженцев. Предоставьте им законный путь для въезда в Великобританию и сыграйте свою роль в помощи тем странам, которые вы когда-то разграбили», — написал @daleta2016.

Некоторые пользователи не понимают, почему мигранты едут именно в Великобританию, подразумевая, что есть развитые страны на востоке, где им будет намного комфортнее.

«Почему эти мигранты не едут в Саудовскую Аравию или другие исламские государства? Почему они так верят в страны ЕС, что они рискуют жизнями при пересечении водных объектов, но не переезжают в страны ОПЕК, где у них не будет таких препятствий?» — спросил @patankaraniket.

Лодка с мигрантами

«Почему сюда? Сколько границ вы пересекли, чтобы попасть сюда?» — поинтересовался @NSFletcher2.

Ряд пользователей поинтересовался, что происходит с мигрантами после того, как их обнаружили.

«Искренний вопрос: что случается с этими людьми? Мы им предлагаем новую жизнь или делаем что-то, чтобы их депортировать?» — спросил @ha66ie.

«Мы строим новые доступные дома для них, раздаем все билеты и квалификацию, чтобы они устроились на хорошую работу, чтобы они зарабатывали хорошие деньги, чтобы они отправляли их домой семье и друзьям, которые заплатят по £10 тыс. торговцам, которые и их сюда перевезут», — ответил @FerrariCharlie.

«Единственная часть, которая хоть каким-то местом отдаленно похожа на правду, — это последний кусок про торговцев», — дополнил @pete_paldridge.

Многие пользователи отметили, что они понимают, зачем люди едут в Великобританию, и рады всем приезжающим.

«Хорошо, но кто их может винить, ведь Великобритания намного лучшее место, чем Франция, Германия или Италия», — написал @innisfree1962.

«Ах, люди ищут более безопасное место, чтобы счастливо жить. Добро пожаловать», — прокомментировал @stoicwoof.

«Я надеюсь, они все найдут спокойствие и безопасность, ради которой они рисковали своими жизнями. Быть настолько отчаянным, чтобы рисковать жизнью, — это то, что я надеюсь никогда не испытать. Нам повезло жить в Великобритании», — написал @Bovey12.

Некоторые комментаторы считают, что мигранты создают лишь проблемы в стране. По мнению некоторых пользователей, именно из-за беженцев страна не может выкарабкаться из пандемии.

«Всё как всегда. Правительство абсолютно ничего не делает. Лишь нервничает, как всегда. Уровень преступности и COVID-19 будут повышаться. Они все еще ничего не будут делать», — считает @PaulMar32364448.

«А вы еще спрашиваете, почему мы еще в пандемии», — прокомментировал @G_B_1982.

Ряд пользователей, наоборот, считает, что мигранты помогут экономической ситуации в стране, потому что они соглашаются практически на любую работу, в том числе низкооплачиваемую, на которую не соглашаются британцы.

«Хорошо, у нас нехватка водителей большегрузных автомобилей, собирателей урожая, врачей, медсестер, стоматологов, обслуживающего персонала и умных политиков. Возможно, они заполнят вакансии», — предположил @Greyhound_Bluey.

На улице Лондона Jon Tyson

В комментариях отметили, что многие бы и рады новым соотечественникам, но их уже слишком много, а страна не резиновая. Некоторые предложили новое место для иммиграции — Австралию.

«Поприветствовал бы с распростертыми руками, но места больше нет, мы — маленький остров, где у людей нет работы, жилья и так далее. Но есть новая система и много места в Австралии. Давайте поможем этим людям начать новую жизнь в стране, не такой перенаселенной», — предложил @UKUS411.

Пользователи отметили, что вина за чрезмерную миграцию в страну лежит на тех, кто контролирует берег, потому что они просто сидят и смотрят, а действий не предпринимают.

«Сколько еще нужно, чтобы правительство заметило? Удивлен, что они не украли круизный лайнер или паром. Что может быть хуже, чем береговая охрана, которая смотрит, как они приезжают. Вы уверены, что они не работают на Францию? Они что, прибыль получают за каждого, кого впускают, или им торговцы платят?» — поинтересовался @LesTodd10.

В комментариях также обвинили в миграционном кризисе Brexit, но многие с этим мнением не согласились, сказав, что выход из ЕС должен был помочь решить проблему.

«Brexit работает тогда», — прокомментировал @wilffyboy.

«Brexit не отменяет обязательства помогать тем, кто просит убежища. Или вы и из ООН хотите выйти?» — спросил @kingdomzebedee.