Челябинск, 20 июля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Министерство экологии Челябинской области заинтересовано в том, чтобы уголовное дело, в рамках которого был задержан замминистра Виталий Безруков, расследовалось объективно. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

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«По запросу силовых структур в оперативном порядке предоставляются все необходимые материалы», — сказано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, Безрукова подозревают в превышении полномочий. Он был задержан силовиками.