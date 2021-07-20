Москва, 20 июля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В России цены на свеклу непрерывно растут высокими темпами уже на протяжении пяти месяцев — с марта 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

ulleo Овощи

«Данные Росстата свидетельствуют, что цены российских сельхозпроизводителей по картофелю, репчатому луку снижаются с апреля, по свекле и моркови цены уже в июне снизились по отношению к предыдущему месяцу. Исключение — растущие цены производителей на капусту, которые снова начали повышаться в мае 2021 года после существенного падения в апреле. В то же время индексы потребительских цен снизились в июне только по луку репчатому и капусте белокочанной. По трем остальным видам овощей рост продолжается», — сказала Долгова.

Причем, как подчеркнула эксперт, меньше всего выросли цены на картофель.

«Морковь в рознице дорожает с мая, а цены на свеклу непрерывно растут высокими темпами уже на протяжении пяти месяцев — с марта, — отметила Долгова. — Таким образом, динамика розничных цен не соответствует динамике цен производителей. Частично этому способствует то обстоятельство, что в торговле еще существенна доля импортных овощей, которая будет снижаться по мере поступления отечественной продукции нового урожая. Динамика цен на овощи зависит от целого ряда факторов, в первую очередь от количества и качества урожая. Но, судя по разнице розничных цен и цен производителей, наиболее сильно снизятся розничные цены на свеклу, морковь, картофель».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, у экспертов есть сомнение в том, что министерство промышленности и торговли РФ сумеет убедить мелких продавцов снизить цены на овощи.