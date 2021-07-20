Париж, 20 июля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль Lollapalooza в Париже, который был отменён в 2020 и 2021 годах из-за пандемии, состоится в 2022 году. Об этом 20 июля сообщает Le Figaro.

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Отмечается, что фестиваль Lollapalooza пройдет 16−17 июля 2022 года на ипподроме Лоншан. На нём выступят в том числе американские группы Imagine Dragons и Pearl Jam.

Все билеты, приобретенные на фестиваль в текущем и прошлом годах, остаются действительными.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционный музыкальный рок-фестиваль Lollapalooza, уже почти 30 лет проходящий в чикагском Грант-парке в конце июля, был отменён властями Чикаго в связи с угрозой нового коронавируса

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