Гавана, 20 июля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил Педро Кастильо с победой на президентских выборах в Перу. Соответствующую запись кубинский лидер сделал в своём аккаунте в Twitter.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

«Поздравляем президента Педро Кастильо Терронеса! От лица Кубы мы приветствуем вас и желаем успехов в управлении», — написал Диас-Канель.

Накануне избирком Перу объявил о победе Педро Кастильо на выборах президента страны.