Москва, 20 июля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Виновница смертельного ДТП Валерия Башкирова не помещена в одиночную камеру в СИЗО. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы наказаний по Москве, опровергнув появившиеся в СМИ соответствующие сообщения.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

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«Данная информация не соответствует действительности», — заявил в беседе с ТАСС представитель пресс-службы ведомства.

По данным ФСИН, Башкирова прибыла в один из следственных изоляторов 20 июля и находится в карантинном отделении «под постоянным наблюдением сотрудников учреждения» с соблюдением всех норм российского законодательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Авиаторов в Москве днём 16 июля.18-летняя девушка за рулём автомобиля Mazda сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трёх и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Также она сбила двоих взрослых. Позднее двое пострадавших детей скончались, самый младший находится в больнице.

Суд отправил девушку под домашний арест. Однако прокуратура настояла на мере пресечения в виде заключения под стражу. 19 июля Тверской суд Москвы установил виновнице ДТП срок ареста до 16 сентября.