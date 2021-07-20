Киев, 20 июля, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Польше находится примерно 1,5 млн украинских трудовых мигрантов. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица 20 июля на форуме «Украина 30. Трудовые ресурсы».

Silar На польско-украинской границе. Флаги Польши, Евросоюза и Украины

Он отметил, что число граждан Украины, находящихся в Польше, постоянно растёт.

«Если говорить в сравнении, скажем, с 2014 годом, то это примерно в два-три раза, и сейчас речь идёт о примерно 1,5 млн украинцев, работающих в Польше», — сказал посол.

Дещица добавил, что налоги в польский фонд социального страхования платят около 600 тыс. граждан Украины. Кроме того, между Украиной и Польшей разрабатывается договор, который позволит урегулировать вопрос социального обеспечения украинских мигрантов.

Напомним, ранее посол Украины в Португалии заявила, что украинские трудовые мигранты стараются получить гражданство страны пребывания и не горят желанием возвращаться на родину.