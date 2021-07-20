Лондон, 20 июля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. 42-й президент США Билл Клинтон отказался прибыть на чаепитие с британской королевой Елизаветой II во время своего первого официального визита в Лондон в 1997 году, так как захотел погулять по городу. Об этом сообщает 20 июля газета The Daily Telegraph, ссылаясь на документы из британского Национального архива.

(сс) Kate Wellington Билл Клинтон

Издание отмечает, что канцелярия Тони Блэра, который тогда возглавлял британское правительство, приложила все усилия к организации визита Клинтона. В Лондоне считали этот визит очень важным для отношений с США. Букингемский дворец, в свою очередь, через Даунинг-стрит пригласил Клинтона с супругой на традиционное чаепитие с королевой.

Как указал в своих заметках личный секретарь Блэра Филип Бартон, Клинтоны выразили признательность за приглашение во дворец, но вежливо отказались. Не состоялся и ужин с Блэром.

В рассекреченных документах из архива отмечено, что Клинтон пожелал провести свободное время в Лондоне как обычный турист. Он захотел пройтись по магазинам и попробовать индийскую кухню.

В результате состоялись пресс-конференция Клинтона и Блэра, а также ужин с ними и их супругами. Время между двумя этими мероприятиями Клинтон провёл в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, Бил Клинтон руководил американской администрацией с 1993 по 2001 год.

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