Куба, 20 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. На Кубе в скором времени появится лаборатория нанобиомедицины, которая сосредоточит свою работу на проектах, направленных на разработку и получение лекарств. Об этом пишет кубинская газета Granma.

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Научный объект станет результатом соглашения между Центром генной инженерии и биотехнологии и Гаванским университетом.

«Центр будет работать с новыми лекарствами от Центра генной инженерии и биотехнологии и другими лекарствами, разработанными в различных научных учреждениях страны Карибского бассейна, таких как Центр исследований и разработок лекарств и Центр химических биоактивных веществ Центрального университета Марта Абреу», — сказал источник издания.

Отмечается также, что факультет химии Гаванского университета поделится своим опытом в разработке наночастиц, которые улучшат биораспределение лекарств в организме, их стабильность и контролируемое высвобождение, что благоприятно скажется на уменьшении побочных эффектов, а также количества и частоты приёма препаратов.