Варшава, 20 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Любые разговоры о выходе Польши из Евросоюза лишены всяких «оснований и смысла». Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 20 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга.

(сс) Kancelaria Premiera Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Нет никакого риска, никаких такого рода намерений. Это лишь своеобразная политическая эмоция, которую наши противники, наши оппоненты из оппозиции пытаются возбудить», — заявил Моравецкий.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что лучшей политикой в отношении ЕС является «еврореализм».

»Такая политика, которая, с одной стороны, предполагает однозначную защиту наших интересов, переговоры о средствах в максимально возможном объеме, но также защиту тех областей, в отношении которых Польша, как и другие страны, не соглашались на передачу компетенций при вступлении в ЕС», — заявил политик.

Моравецкий выразил данное мнение во время обсуждения вердикта Европейского суда, обязывающего Польшу приостановить деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда и вынесшего решение о несоответствии польской системы дисциплинарной ответственности судей законодательству ЕС. Представители Варшавы с этим не согласились и указали, что ЕС не имеет права вмешиваться в устройство судебной системы в странах-членах.