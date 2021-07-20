Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. На развязке кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга с Пулковским шоссе две ночи подряд будут полностью перекрывать съезд. Об этом 20 июля сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

По его словам, в связи с производством дорожных работ на 68 километре КАД на развязке на пересечении с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд №2 — из Ленинградской области, с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Там в период с 21:00 по 06:00 мск в ночь с 27 на 28 июля и с 28 на 29 июля будут проводиться работы по устранению колейности покрытия проезжей части.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения на съезде будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перекрывать движение будут две ночи подряд», — отметил Пузыревский.

Дополнительно будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде №1 из Ленинградской области, с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД. На данном съезде две полосы для движения.