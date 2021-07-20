Минск, 20 июля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Современный мир не ограничен для сотрудничества только странами Европейского союза и в нем есть государства, не выдвигающие Белоруссии никаких ультиматумов. Об этом 20 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе в Минске, его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Современный мир не ограничивается лишь странами Европейского союза. Он гораздо шире. В таких регионах, как Азия, я имею в виду Китай, Индию, Пакистан, Вьетнам, с которыми у нас добрые отношения, Африка, Латинская Америка, в странах Персидского залива, Ближнего Востока (особенно в Турции) — огромный потенциал и безграничные возможности», — сказал Лукашенко.

Также он уточнил, что такими возможностями не всегда могут «эффективно пользоваться», а некоторые не проявляют «особого рвения» для того, «чтобы выполнить достигнутые на уровне хотя бы главы государства договоренности».

«Перечисленные страны не выдвигают никаких ультиматумов и не призывают дожимать Беларусь, как наши отдельные соседи», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не обязана защищать Европейский союз от притока нелегальных мигрантов в условиях введения Брюсселем санкций в отношении республики.