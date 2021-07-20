Саранск, 20 июля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Саранске в течение дня 20 июля ожидаются ливни с градом, гроза, усиление ветра до 18−23 м/с. В связи с этим в городе объявлено оперативное предупреждение, сообщает пресс-служба мэрии.

Град

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По данным управления МЧС Мордовии, аналогичные явления местами ожидаются по всей республике. В ведомстве отметили, что средняя продолжительность града составляет шесть минут, максимально град длится около 15 минут, и призвали не покидать автомобиль, а переждать неприятность подальше от стекол, лучше лечь на пол. При нахождении на улице необходимо найти укрытие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области местами ожидаются сильные дожди и град. 20 июля, с сохранением до 01:00 — 03:00 часов 21 июля локально местами ожидаются ливни, крупный град, при грозе порывы ветра будут достигать 20 — 25 метров в секунду.

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