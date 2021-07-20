Самара, 20 июля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Самарской области в ближайшее время. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ураган

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Сообщается, что 20 июля в регионе ожидаются грозы, ливни, крупный град и шквалистый ветер порывами до 25 метров в секунду.

«До конца дня 20 июля 2021 г. местами в Самарской области ожидается сильная жара 40−41°С», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти во время сильных порывов ветра упал строительный кран.