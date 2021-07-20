Пекин, , 15:27 — REGNUM Власти Китая отменили штрафы и другие санкции за рождение трёх детей. Об этом говорится в опубликованном 20 июля решении Госсовета КНР.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры», — говорится в документе.

Кроме того, отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах

Отмечается, что к 2025 году правительство КНР создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам прошедшей в 2020 году переписи населения, в стране насчитывается 1,41 млрд человек против 1,34 млрд десятью годами ранее. Китайские специалисты отметили замедление темпов прироста населения и угрозу старения населения.

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