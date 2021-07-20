Брянск, 20 июля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Брянской области сотрудники уголовного розыска и иных подразделений полиции за два дня выявили 26 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Пресс-служба УМВД России по Брянской области Операция «Арсенал» в Брянской области

В рамках операции «Арсенал» оперативники изъяли 20 единиц не состоящего на учёте оружия, среди которых пневматическая винтовка с изменениями в конструкции, а также 2 150 боеприпасов различного калибра, две банки пороха, хранившегося у жителя Клетнянского района.

Возбуждено два уголовных дела в отношении жителя Почепского района, у которого изъято 25 монтажных патронов, и жителя Дубровского района по факту обнаружения у него бездымного пороха.

Ещё в семи муниципалитетах жители добровольно сдали в полицию оружие и боеприпасы.