Вашингтон, 20 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Компании Minisforum и MoreFine Focus представили новый высокопроизводительный мини-ПК форм-фактора SFF (Small Form Factor), оборудованный процессором AMD Ryzen 9 5900HX. Об этом 20 июля сообщает портал Wccftech.

Цитата из к/ф «Пароль «Рыба-меч». Реж. Доминик Сена. 2001. США-Австралия Компьютеры

Длина корпуса компьютера составляет 150 мм, ширина — 145 мм, а высота — 40 мм. Компании заявили, что устройство на сегодня является самым мощным мини-ПК в мире. Кроме процессора Ryzen PRO 4750G (8 ядер и 16 потоков) со встроенным графическим модулем Vega с 8, оно оборудовано двумя «планками» памяти SO-DIMM (3200 МГц) суммарной ёмкостью 16 гигабайт.

В этот мини-ПК можно установить два накопителя данных NVMe M.2, а также один 2,5 дюймовый накопитель (SATA III), кроме того, материнская плата компьютера имеет разъём для модулей M.2 WiFi/Bluetooth, а также разъёмы USB 3.2 Gen 2 (2), USB 2.0 (2), USB Type-C, DisplayPort, HDMI 2.0, RJ45 LAN и аудиоразъём 3,5 мм. Стоимость устройства в США составит от $500.

Для справки: компания Minisforum была основана в 2012 году. Она специализируется на выпуске миниатюрных компьютеров.