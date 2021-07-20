Саранск, 20 июля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Саранске, несмотря на продолжающееся действие ограничительных мер, по-прежнему наблюдаются случаи несоблюдения масочно-перчаточного режима. Решение проблемы предложил глава города Петр Тултаев на оперативном совещании.

Rostov-gorod.ru В общественном транспорте

«Вы соберите руководителей автотранспортных предприятий, проведите разъяснительную работу снова. Нужно применять практику — если масок нет на пассажирах, транспортное средство не должно трогаться с места», — цитирует слова мэра пресс-служба городской администрации.

Тултаев добавил, что многим такие меры могут не понравиться, люди будут скандалить, «но деваться некуда». Также он напомнил о необходимости проведения регулярной санитарной обработки общественного транспорта.

По словам главы городского транспортного управления Игоря Белорунова, за прошедшую неделю проверено 575 машин общественного транспорта, вынесено 480 замечаний, составлено 14 протоколов. При проверках 58 автомобилей такси вынесено 16 замечаний, из которых только два — в адрес водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседаниях оперативного штаба республики регулярно обсуждается напряженная ситуация в распространением коронавируса в Мордовии. Говорится об увеличении числа госпитализаций пациентов, о стабильном ежедневном приросте носителей коронавируса. По состоянию на 20 июля в регионе выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом, как и накануне. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 118 случаев. В инфекционных стационарах республики лечение получали 1077 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1859 человек.

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