Париж, 20 июля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В здании возле Матиньонского дворца — резиденции премьер-министра Франции — произошёл пожар. Об этом сообщает 20 июля городской телеканал BFM Paris.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Париж

Уточняется, что в Париже загорелось трёхэтажное здание, пламя охватило весь чердак. Затем пожар потушили.

Прежде здесь находилось итальянское посольство, но в последнее время здание ремонтировали. Телеканалу не удалось получить комментарий парижской пожарной службы.

В мэрии седьмого округа Парижа не смогли сказать точно, в каком здании был пожар. На этой же улице наряду с Матиньонским дворцом находятся минсельхоз, министерство труда и министерство по связям с парламентом. Также здесь расположен знаменитый Музей Родена.

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