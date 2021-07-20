Вашингтон, 20 июля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Немецкая компания Volkswagen представила в Соединенных Штатах «финальную» версию седана Passat. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Motor1 Volkswagen Passat

Таким образом, компания Volkswagen прекращает выпуск в США моделей Passat. В дальнейшем автопроизводитель планирует сосредоточиться на производстве на своем заводе в Чаттануге электрифицированных автомобилей и машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).

Серия Volkswagen Passat Limited Edition выйдет ограниченным тиражом в 1973 автомобиля. Именно в 1973 году немецкий автопроизводитель выпустил первый Passat в Германии.

Ограниченная серия будет выпущена в четырех вариантах окраса кузова. Как отмечается, седанов красного цвета будет произведено 411 экземпляров.

Ранее член правления Volkswagen Клаус Зеллмер сообщил, что немецкий автопроизводитель Volkswagen перестанет поставлять в страны Евросоюза автомобили с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

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