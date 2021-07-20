Москва, , 15:18 — REGNUM Россия самым решительным образом осуждает террористическую атаку в Багдаде, в результате которой погибли и ранены десятки человек. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на сайте российского дипведомства 20 июля.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Самым решительным образом осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке. Солидарны с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях», — отметили в МИД РФ.

Также дипломаты подтвердили «важность активизации коллективных международных усилий с целью решительного и бескомпромиссного противодействия этой глобальной угрозе, какими бы лозунгами ни прикрывались её адепты и покровители».

В дипведомстве также выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля накануне мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам — прим. ИА REGNUM) на оживлённом рынке в багдадском районе Садр-Сити в восточной части столицы Ирака сработало неустановленное взрывное устройство. По предварительным данным, погибло по меньшей мере 35, ранено более 60 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).