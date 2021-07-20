Киев, 20 июля, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Срок дисквалификации за допинг увеличен украинскому легкоатлету Игорю Главану, выступающему в спортивной ходьбе. Об этом 20 июля сообщается на сайте Федерации лёгкой атлетики Украины.

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Отмечается, что за несколько дней до начала летних Олимпийских игр в Токио Главану увеличили срок дисквалификации с двух до трёх лет. Теперь он пропустит Олимпиаду.

«Пересмотрев дело, Спортивный арбитражный суд принял решение увеличить срок дисквалификации Игоря Главана до трёх лет», — говорится в сообщении.

В составе олимпийской сборной Украины Главана, который является бронзовым призёром чемпионата мира 2013 года, заменит Валерий Литанюк, который считался резервистом команды.

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