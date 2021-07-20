Киев, 20 июля, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Встреча президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского может состояться до конца лета. Об этом заявил временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент 20 июля в комментарии «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе», — рассказал он.

Дипломат отметил, что препятствий для встречи нет никаких, кроме плотного графика самого Байдена.

Напомним, ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что встреча лидеров двух стран может состояться в конце июля — начале августа 2021 года.