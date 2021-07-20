Великий Новгород, 20 июля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Новгородской области за последние сутки лабораторным путём выявили 160 новых случаев коронавируса, что на два случая больше, чем сутками ранее, сообщили 20 июля в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

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Из общего числа новых носителей 34 приходится на областной центр, еще 30 человек выявили в Боровичском районе. На третьем месте по новым случаям — Пестовский район (+17).

Общее число случаев коронавирусак за время пандемии в регионе достигло 34 784 случаев. Выздоровели 32 863 человека. Скончались от ковида 197 человек, за последние сутки летальных случаев не было.

Напомним, по данным областного оперштаба, показатель суточного прироста в Новгородской области остается выше среднероссийского. Каждый третий заболевший переносит заболевание в тяжелой или среднетяжелой форме. Увеличивается количество заболевших детей, значительный рост отмечается среди детей до одного года и подростков.