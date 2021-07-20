Нью-Йорк, США, 20 июля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Версия GTA Online для PlayStation 5 и Xbox Series X/S будет включать в себя обновление транспортных средств, недоступное на консолях прошлого поколения.

(сс) Marco Verch PlayStation 5 DualSense

«Некоторые автомобили можно будет модернизировать с помощью совершенно новых улучшений скорости и многого другого», — рассказывают представители Rockstar. Напомним, что GTA Online выйдет на консолях нового поколения 11 ноября 2021 года.

GTA Online — это многопользовательская составляющая популярной игры GTA V. В ней геймеры могут создать собственного персонажа и проходить разные миссии вместе с друзьями.