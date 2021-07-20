Красноярск, 20 июля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Полиция выявили в Красноярске факт подделки более 50 сертификатов о прививке против коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июля в краевом ГУ МВД.

Сертификат о вакцинации

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По данным ведомства, официальные документы подделала медсестра одной из городских поликлиник в Железнодорожном районе Красноярска. В сертификаты она внесла ложные сведения о произведённых прививках, а затем передала их гражданам.

Оперативники выявили 51 факт подделки. За данные «услуги» медработник получала деньги. Сумма полученного незаконного вознаграждения устанавливается.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Красноярке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В поликлинике проведён обыск, изъята документация.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, приобретение поддельной справки или сертификата о вакцинации в РФ грозит гражданам преследованием по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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