Ижевск, 20 июля, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Удмуртию поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Admnvrsk.ru Вакцина от коронавируса «КовиВак»

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Объем партии составил 42 тыс. комплектов.

Таким образом, до настоящего момента в республику направили 309 445 комплектов прививок, в том числе «Спутник V» — 277 025 комплектов, «ЭпиВакКорона» — 30,86 тыс., «КовиВак» — 1,56 тыс. доз.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 20 июля прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 265 525 человек. Второй компонент препарата получили 177 988 жителей республики, завершив процесс вакцинации полностью.

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