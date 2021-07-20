Тольятти, Самарская область, 20 июля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Строительный кран рухнул в Тольятти. Об этом 20 июля сообщают местные жители в группе «Патруль Тольятти» в социальной сети.

Centurion198 Башенный кран

«В Комсомольском районе рухнул строительный кран. О пострадавших пока не сообщается, но на втором видео видно, как карета скорой помощи подъезжает к месту происшествия», — сообщают пользователи в социальной сети.

По информации некоторых СМИ, кран упал во время шквалистых порывов ветра на строительной площадке нового ЖК.