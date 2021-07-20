Элиста, 20 июля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки подтвердили два случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 20 июля.

Марина Балакина ИА REGNUM Если в крупных городах больничные коридоры порой оказываются заняты койками с пациентами, то в маленьких населенных пунктах такого не бывает. Если здесь и стоят кровати, то пустые или с матрасами, которые сушат после стирки

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 445 летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии за последние сутки подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки вопрос о смягчении антиковидных ограничений перенесён до 15 августа.