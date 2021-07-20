Москва, 20 июля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Многие люди в России не верят в то, что будущее будет счастливым, что в нем их детям будет хорошо жить, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 20 июля, комментируя высказывания президента России Владимира Путина о демографической ситуации в стране.

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Как сообщалось ранее, назаседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектамПутинзаявил, что ситуация с уровнями рождаемости и смертности в России в последниегодыявляется неблагоприятнойиз-запандемии и демографических ям.

« Снижение рождаемости в нашей стране и увеличение смертности связаны, конечно, не только с демографическими ямами и собственно ковидом. В результате карантинных мер увеличилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, других хронических болезней, от рака… По мнению ряда специалистов, вакцинация от коронавируса, призванная поднять сопротивляемость организма этому возбудителю болезни, может привести к ослаблению общего иммунитета, который и так у современного человека подорван. Всё это очень тревожит.

Но ещё больше тревожат те язвы нашей действительности, о которых Владимир Путин тоже говорит, но не в прямой связи с убылью населения, хотя они связаны именно напрямую. Это бедность, низкие доходы семей, «невысокое» качество первичного звена здравоохранения. Именно они ведут к росту смертности, именно по этим причинам молодые семьи не хотят заводить детей.

Снижение рождаемости говорит и ещё об одном: многие люди в России не верят в то, что будущее будет счастливым, что в нем их детям будет хорошо жить. Новой квартирой можно улучшить жизненную перспективу конкретной семьи, и то если кабала ипотеки будет не очень долгой, а работа — постоянной и нормально оплачиваемой. Но для народа в целом, а демографическая проблема — это проблема народа в целом, важны другие стимулы и ориентиры. Вот тут уже речь о школах, причём не с точки зрения состояния зданий, а с точки зрения качества знаний, которые в них даются, качества воспитания, жизненных перспектив детей и молодёжи. Тут речь о достойной оплате труда. Тут речь о качестве питания, воды, окружающей среды. Тут речь о равенстве и справедливости в обществе, в котором мы живём.