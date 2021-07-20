Рыбинск, Ярославская область, 20 июля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области состоится фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги», переквалифицироваться в бурлаки может любой желающий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Рыбинска.

Администрация Рыбинска Фестиваль бурлаков в Рыбинске

Фестиваль пройдёт в День города Рыбинска 7 августа. Запись в бурлаки администрация города ведет до 1 августа. Организатором фестиваля выступает местный дом культуры.

«Чтобы погружение в атмосферу исторической игры было полным, мы переоденем участников в робы бурлаков. Купец подпишет с каждой командой договор. После испытания артель получит вознаграждение. Как и положено, накормим работников ухой, расстегаями, напоим квасом», — рассказала директор ДК «Волжский» Любовь Глухова.

Администрация Рыбинска Иностранные студенты готовятся стать бурлаками

Участникам предстоит протащить судно на расстояние в 150 метров. Соревнования стартуют в полдень 7 августа. Свое участие подтвердили 8 команд из Ярославля, Москвы и Иваново. Среди будущих бурлаков есть и иностранные студенты. Сам фестиваль пройдет с соблюдением требований Роспотребнадзора. Бурлаки будут соблюдать социальную дистанцию.