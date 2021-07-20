Полиция Индонезии предоставила пострадавшим от пандемии жителям рис
Джакарта, 20 июля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Полиция Индонезии распространила среди населения 2 471 217 килограммов риса с 3 по 19 июля 2021 года, сообщает Detik.
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Индонезийская полиция
Помощь получили люди, которые больше всего пострадали от пандемии.
«С 3 по 19 июля 2021 года национальная полиция распределила социальную помощь среди населения, пострадавшего от COVID-19», — заявили в полиции Индонезии.
Кроме того, полиция Индонезии отправила жертвенных животных в населенные пункты, наиболее пострадавшие от пандемии.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди пожелала жителям счастливого праздника Курбан-байрам.