Джакарта, 20 июля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Полиция Индонезии распространила среди населения 2 471 217 килограммов риса с 3 по 19 июля 2021 года, сообщает Detik.

Polri.go.id Индонезийская полиция

Помощь получили люди, которые больше всего пострадали от пандемии.

«С 3 по 19 июля 2021 года национальная полиция распределила социальную помощь среди населения, пострадавшего от COVID-19», — заявили в полиции Индонезии.

Кроме того, полиция Индонезии отправила жертвенных животных в населенные пункты, наиболее пострадавшие от пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди пожелала жителям счастливого праздника Курбан-байрам.