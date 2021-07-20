Москва, 20 июля 2021, 15:04 — REGNUM Власти России располагает фактами сотрудничества Соединенных Штатов с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом заявил глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Так, сказал он, Россией были получены факты переброски вертолетами террористам оружия. Информация была получена и от местных афганцев, в том числе руководителей местного уровня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США выводят войска из Афганистана из-за бесперспективности своей миссии.
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