* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 20 июля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Власти России располагает фактами сотрудничества Соединенных Штатов с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом заявил глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Mid.ru Здание МИД России

«Я уверен, что такое взаимодействие было. Но мы ведь не просто так начали это говорить. Мы стали получать совершенно конкретную информацию о таких фактах сотрудничества», — сказал Кабулов на онлайн-дискуссии в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Так, сказал он, Россией были получены факты переброски вертолетами террористам оружия. Информация была получена и от местных афганцев, в том числе руководителей местного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США выводят войска из Афганистана из-за бесперспективности своей миссии.

«Терроризм никуда не исчез, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отделения Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепили свои позиции в Афганистане, наркопроизводство достигло рекордных высот, сейчас 90% всех наркотиков в мире происходит из Афганистана», — указал он.

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