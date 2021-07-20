Киев, , 15:07 — REGNUM В Португалии постоянно сокращается численность украинской диаспоры. Об этом заявила посол Украины в Португалии Инна Огнивец 20 июля на форуме «Украина 30. Трудовые ресурсы».

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сейчас в Португалии проживают около 30 тыс. граждан Украины. Украинская община занимает пятое место среди других мигрантов, общее число которых составляет около 600 тыс. человек», — рассказала она.

Посол отметила, что количество граждан Украины, живущих в Португалии, постоянно снижается.

«Это обуславливается главным образом не массовым выездом из страны, а прежде всего приобретением португальского гражданства, после чего они де-юре исключаются португальским правительством из списка иностранных граждан», — объяснила Огнивец.

По его словам, мигранты из Португалии стараются не возвращаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Чехии заявил, что без украинских трудовых мигрантов чешская экономика не выживет, поскольку во многих отраслях некому работать.

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