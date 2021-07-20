Киев, 20 июля 2021, 15:07 — REGNUM В Португалии постоянно сокращается численность украинской диаспоры. Об этом заявила посол Украины в Португалии Инна Огнивец 20 июля на форуме «Украина 30. Трудовые ресурсы».
Посол отметила, что количество граждан Украины, живущих в Португалии, постоянно снижается.
По его словам, мигранты из Португалии стараются не возвращаться.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Чехии заявил, что без украинских трудовых мигрантов чешская экономика не выживет, поскольку во многих отраслях некому работать.
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