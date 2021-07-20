Йошкар-Ола, 20 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Марий Эл с момента начала массовой вакцинации граждан от коронавируса до 20 июля прививку сделали 106 094 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Yarregion.ru Вакцинация

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Из этого числа оба компонента препарата получили 73 487 жителей республики, полностью завершив процесс вакцинации.

Всего до настоящего времени в регион поступило 115 486 комплектов вакцины от коронавируса, еще одна партия поступила в накануне в объеме 7,8 тыс. доз.

В минздраве отметили, что ситуация с распространением коронавируса в регионе по-прежнему остается напряженной.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах республики лечение получают 511 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1074 человека, из них у 1056 — пневмония, 49 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).