Москва, 20 июля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2021 года реализация автомобилей премиум-класса на вторичном авторынке России выросла на 56% в годовом сравнении. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

Apu-svao.ru Рост

Отмечается, что речь идет об автомобилей премиальных марок Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus в возрасте до трёх лет.

Причем по отношению к первому кварталу 2021 года средняя цена премиальных машин выросла по итогам первого полугодия текущего года на 27,4% и составила 3 568 000 рублей.

По мнению экспертов, рост спроса на вторичном рынке премиальных моделей связан с увеличением стоимости новых машин.

Напомним, за первое полугодие 2021 года в России было реализовано 84,5 тыс. новых премиальных машин, что на 41% больше, чем в 2020 году.

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