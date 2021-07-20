Москва, 20 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьёзным испытанием для российской авиационной промышленности. Об этом в приветствии участникам, организаторам и гостям Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Авиационный двигатель

Несмотря на это, подчеркнул российский премьер-министр, российские производители при поддержке государства смогли обратить кризис в новые возможности.

«Компании успешно справляются со сложной ситуацией, не сбавляют темп разработок, проводят испытания, готовят к выводу на рынок гражданские самолёты и вертолёты нового поколения», — отметил Мишустин.

В качестве примера он привёл демонстрацию на МАКС-2021 лайнера МС-21−310, лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, регионального турбовинтового пассажирского самолёта Ил-114−300.

По мнению Мишустина, салон МАКС позволяет не только увидеть всё многообразие современного авиационного рынка, но и понять перспективы авиастроения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проиходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.