Токио, 20 июля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Организаторы Олимпиады в Токио будут оценивать возможность отмены Игр исходя из ситуации с коронавирусом. Об этом 20 июля заявил исполнительный директор оргкомитета Олимпиады Тосиро Муто.

Sam Олимпийский флаг

«Мы не можем предвидеть, каким будет количество случаев заражения. Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, снова проведём пятисторонние переговоры», — приводит слова Муто Sky Sports.

Он добавил, что количество случаев заражения коронавирусом может увеличиваться или уменьшаться, поэтому организаторы будут оценивать ситуацию по ходу.

Ранее сообщалось, что общее число положительных тестов среди лиц, связанных с Олимпиадой, достигло 71. Церемония открытия Игр запланирована на 23 июля.