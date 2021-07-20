Екатеринбург, 20 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге закроют съезд с кольцевой автодороги к посёлку Рудному, где тонули машины. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Иероним Босх. Ноев ковчег на горе Арарат (фрагмент). Диптих «Ад и Потоп» (левая створка). 1515

Движение вблизи железнодорожного путепровода на 21 километре перегона Шарташ-Челябинск закрою 2 августа 2021 года.

«Перекрытие связано со строительством в Чкаловском районе автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга на участке Пермь — Екатеринбург», — уточнили в мэрии.

Автомобили неоднократно получали гидроудар во время сильных дождей на указанном съезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге усложнилось движение из-за частичного перекрытия моста на Кольцовском тракте.