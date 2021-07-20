Самара, 20 июля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в истязании своих несовершеннолетних детей в Самаре. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

(сс) kheinz Ребенок

По версии следствия, с июня 2019 года по ноябрь 2020 года фигурант уголовного дела, будучи в нетрезвом состоянии, в своей квартире постоянно избивал своих детей 2013 и 2019 годов рождения, также он наносил побои пасынку 2006 года рождения.

Сообщается, что в декабре 2020 года суд лишил мужчину родительских прав.

Помимо этого, считают следователи, в ноябре прошлого года фигурант уголовного дела, находясь в нетрезвом состоянии, во время семейного конфликта не раз угрожал жене убийством и подкреплял свои слова применением физического насилия.

По данным фактам в отношении мужчины 1986 года рождения было возбуждено уголовное дело. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.