Москва, 20 июля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Российский игрок Сергей «komario14» Ванюшин стал чемпионом Европы на международном турнире eFootball. Open по игреPES 2021SEASON UPDATE. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Konami.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Меня переполняют эмоции! Я счастлив! Я очень давно хотел победить и рад, что наконец выиграл чемпионский титул eFootball. Open! Хочу посвятить свою победу любимой дочери и всей семье! Еще я хочу поблагодарить тех, кто меня поддерживал, в том числе игроков национальной интерактивной футбольной команды России, участников проекта Pesmanager.net и лично Игоря «maceremeev» Еремеева и Константина «evolution_od» Демьяненко. Я до конца жизни буду помнить эту победу!», — рассказывает киберспортсмен. За победу он получил $15 тыс.

Напомним, что турнир eFootball. Open прошёл 18 июля 2021 года. Состязания проходили в нескольких дивизионах: PS4 (Европа), PS4 (США), PS4 (Азия), PS4 (Япония), Xbox One и PC.