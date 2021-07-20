Красногорск, 20 июля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Московской области завершен второй этап мероприятий по борьбе с борщевиком. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Борщевик

«Завершился второй этап проведения комплексных мероприятий по борьбе с борщевиком на территории Московской области. По итогам обработано свыше 12 тыс. га пораженных этим сорным растением муниципальных и неразграниченных земель», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, наибольшую территорию от борщевика была очищена в городском округе Клин. Следом за ним по освобожденной от сорняка площади идет Можайский городской округ. Замыкает тройку лидеров Сергиево-Посадский округ.