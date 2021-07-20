Ташкент, 20 июля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей республики и мусульман всего мира с Курбан хайит (Курбан-байрамом). Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«От имени народа Узбекистана искренне приветствую и поздравляю всю мусульманскую умму мира, наших зарубежных друзей и партнеров, с радостью встречающих этот священный праздник», — говорится в сообщении.

Глава государств отметил, что в последние года в Узбекистане проходит большая работа по возрождению и развитию ислама и национальных духовных ценностей.

Мирзиёев также отметил, что одним из важнейших принципов мира и спокойствия является социальная и религиозная толерантность. «В нашей стране представители разных конфессий живут единой семьей», — отметил президент.