Йошкар-Ола, 20 июля, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Департамент здравоохранения ЯО Аппараты ИВЛ

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Накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 345 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июля в регионе выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 58 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 421 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 699 человек.

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