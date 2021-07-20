Ставрополь, 20 июля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Задержанный на Ставрополье начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковник полиции Алексей Сафонов подозревается в получении взятки на сумму свыше 19 млн рублей. Вместе с ним фигурантами уголовного дела стали участники организованной преступной группы из числа сотрудников ГИБДД и гражданских лиц, сообщили 20 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ.

janeb13 Взятка

Факты получения взяток фиксировались в течение нескольких лет.

«Участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края», — говорится в сообщении следственного органа.

С этими незаконными пропусками, водители большегрузов беспрепятственно проходили через посты ГИБДД по территории Ставрополья. По данным СКР, обыски были проведены не только на территории Ставрополья, но и в подразделениях ГИБДД, в офисах транспортных организаций и иным адресам по Ростовской области, республикам Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия. Были изъяты большие суммы денежных средств, дорогие автомашины, другие предметы роскоши.

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В числе задержанных, кроме Алексея Сафонова, еще шестеро членов преступной группы, в том числе экс-начальник отдела ГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Следствие просит об аресте задержанных.