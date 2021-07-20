Астрахань, 20 июля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Астрахани заместитель начальника исправительной колонии № 2 регионального УФСИН подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и краже в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Металлолом

По версии следствия, с декабря 2020 года по июль 2021 года он сговорился с другими сотрудниками учреждения, и вместе они разобрали и сдали в металлолом металлическую конструкцию бывшего производственного цеха. Злоумышленники получили более миллиона рублей и распорядились деньгами по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями». В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. Устанавливаются другие участники преступления.