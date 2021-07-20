Дзержинск, Нижегородская область, 20 июля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию причин и обстоятельств группового несчастного случая, произошедшего на заводе имени Свердлова в Дзержинске.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Травма

Чрезвычайное происшествие, во время которого трое работников предприятия получили тяжелые травмы, произошло 16 июля — в результате разгерметизации емкости с ацетоном в цехе по производству растворителя случился взрыв.

Пострадавшие от взрыва старшие аппаратчики и слесарь-ремонтник были оперативно доставлены и госпитализированы в местную больницу, отмечают в надзорном ведомстве.